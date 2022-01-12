Онищенко объяснил, почему в России реже заболевают COVID-19 в сравнении с США

Низкие темпы роста заболеваемости COVID-19 в России в сравнении с Европой и США объясняются более поздним выходом населения на работу после новогодних праздников. В этом уверен заместитель президента РАО, академик РАН Геннадий Онищенко.

«У нас есть фора, мы только вышли на работу, своевременное поручение дано - разработать меры. Если мы сейчас сделаем так, что у нас коллективный иммунитет не 63% будет, а мы доведем его хотя бы до 70%, убедив нацию прививаться и ревакцинироваться, то это снизит», - цитирует Онищенко РИА Новости.

По данным оперштаба, за последние 24 часа в России было зафиксировано 17 946 новых случаев коронавируса в 85 регионах. У 14,8% инфицированных болезнь протекает бессимптомно. В общей сложности на сегодняшний день в стране было зарегистрировано 10 702 150 случаев коронавируса. С начала пандемии зафиксировано 318 432 летальных исхода, выздоровели 9 758 364 человека. В тоже время в США диагноз коронавирус за сутки получили 1,3 миллиона человек.