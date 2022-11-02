Владелец дельфинария в Севастополе выкинул питомцев в море

Полиция, прокуратура и Севприроднадзор уже подключились к выяснению обстоятельств случившегося.

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Из дельфинария в севастопольском Парке Победы выкинули в море нескольких питомцев. О вопиющем случае в среду вечером рассказал губернатор Михаил Развожаев. По его словам, полиция, прокуратура и Севприроднадзор уже подключились к выяснению обстоятельств случившегося.

«Вижу в соцсетях вопиющий случай - владелец дельфинария в парке Победы выкинул в море питомцев. Жаль, нельзя также поступить с ним. Возможно ледяная вода остудила бы его «пыл». Действуем по закону», - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Михали Развожаев добавил, что животных, не приученных к природе, попытаются спасти. Он выразил надежду на то, что виновного в инциденте оправят за решетку.

Напомним, ранее «Звезда» показывала, каким образом содержат животных на птичьих рынках в России. Условия бывают абсолютно вопиющими.