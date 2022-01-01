Сирийский военнослужащий погиб под минометным обстрелом боевиков в Идлибе

Военнослужащий армии САР погиб в провинции Идлиб в результате обстрела, который произвели террористы. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

«В провинции Идлиб в результате минометного обстрела, произведенного боевиками из района Бнин по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Хантутин, погиб один сирийский военнослужащий», - сказал Журавлев.

Всего, по данным Министерства обороны РФ, за 1 января 2022 года был зафиксирован один обстрел.

В пятницу, 31 декабря, СМИ сообщили, что на юге провинции Хасака в Сирии был обстрелян военный объект США. Взрывы, по данным журналистов, прозвучали на базе в городе Аль-Шаддади. Информации о погибших не поступало.

Материал подготовили: Роман Захаров, Юрий Хведчин