Главы МИД России и Турции обсудили события в «зерновом коридоре»

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Главы МИД Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров провели телефонные переговоры, в ходе которых министры обсудили ситуацию вокруг «зернового коридора». Об этом в среду, 2 ноября, сообщили в МИД Турции.

«Сегодня (2 ноября) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. В ходе беседы были обсуждены последние события в "зерновом коридоре"», - говорится в сообщении турецкого внешнеполитического ведомства.

Сегодня генсек ООН Антониу Гутерриш поприветствовал возобновление участия России в «Черноморской зерновой инициативе». Сейчас он старается добиться снятия препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений. Об этом сказано в сообщении его официального представителя Стефана Дюжаррика. По его словам, Гутерриш находится в контакте со всеми сторонами в целях продления сделки.