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В Турции считают, что на Западе разделились мнения о поддержке желаний Зеленского

Марина Крижановская
03:03 22.11.2022
Также автор статьи делает вывод, что нынешний украинский конфликт привел к поражению США в незападном мире.
В Турции считают, что на Западе разделились мнения о поддержке желаний Зеленского
© Фото: Cover Images Keystone Press Agency Globallookpress
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В европейском сообществе не все страны одинаково реагируют на призывы президента Украины Владимира Зеленского. Речь идет о намерении вернуть под его контроль бывшие территории страны.

Обозреватель турецкой газеты Sabah Берджан Тутар делится мыслями, что европейский лагерь разделился: часть хочет мирного урегулирования конфликта на Украине, другая - его преобразования в столкновение между НАТО и Россией.

«Такие страны, как Германия, Франция, Италия, Испания, где энергетический кризис углубляется, больше не поощряют фантазии Зеленского. Все хотят мира и примирения», - написал он.

Говоря о Польше и прибалтийских странах (Польше, Эстонии, Латвии и Литве) Тутар отметил, что те занимают воинственную позицию и хотят, «чтобы война превратилась в конфликт между НАТО и Россией».

Проводя анализ сложившейся обстановки в международном сообществе с началом конфликта на Украине, турецкий публицист отметил, что США потерпели поражение в незападном мире.

«Такие страны, как Китай, Индия, Турция, Бразилия и Саудовская Аравия, не поддержали антироссийские действия США. В результате США <...> не смогли получить желаемой поддержки даже от своих союзников, теперь были вынуждены вступить в диалог с Россией», - написал обозреватель газеты.

Немногим ранее в Венгрии обвинили главу европейской дипломатии Жозепа Борреля во лжи насчет цели введения санкций против России. Боррель заявлял, что антироссийские санкции никогда не были направлены на деэскалацию конфликта на Украине. Представитель венгерского МИД не согласился с этим.

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