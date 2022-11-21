В МИД Венгрии обвинили Борреля во лжи насчет цели введения санкций против России

Боррель ранее заявлял, что антироссийские санкции никогда не были направлены на деэскалацию конфликта на Украине. Представитель венгерского МИД не согласился с этим.

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Госсекретарь по вопросам двустороннего сотрудничества в Министерстве иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Тамаш Менцер назвал ложью слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о санкциях против РФ. Он отметил, что факт такой лжи «поражает» его.

Таким образом представитель венгерского МИД прокомментировал слова главы внешнеполитической службы ЕС о том, что санкции против Москвы никогда не вводились с целью деэскалации конфликта на Украине. Менцер опубликовал видеообращение на своей странице в Facebook*.

«Напротив, правда в том, что Брюссель начал применять политику санкций, чтобы положить конец войне», - заявил он в этом обращении.

Он добавил, что эта политика не оправдала ожиданий и негативно сказалась на европейской экономике. Поэтому, по словам Менцера, Венгрия выступает против введения новых ограничений. Россия получает большой доход от продажи природных ресурсов, в то время как Европа «страдает от санкционной инфляции», считает он.

Ранее Жозеп Боррель рассказал, в какую сумму обошлась Евросоюзу помощь Украине. Он заявил, что страны ЕС предоставили Киеву вооружений не менее, чем на восемь миллиардов евро.

*Facebook - запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской.