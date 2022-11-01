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Обезвредить «лепестки»: как работают саперы НМ ЛНР на освобожденных территориях

21:32 01.11.2022
Отступая, националисты минировали не только свои позиции, но и подходы к ним.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Боевики ВСУ нанесли удар по городу Сватово в ЛНР из тяжелой артиллерии. Враг выпустил по мирным кварталам не менее пяти снарядов «натовского» калибра. Об этом сообщают власти республики.

Несмотря на обстрелы, российские подразделения продолжают активные действия - саперы второго Армейского корпуса заняты зачисткой вражеских позиций, которые удалось занять в ходе наступления. Неонацисты оставили массу сюрпризов - от противотанковых мин до всем известных «лепестков».

Мины этого типа представляют наибольшую опасность для гражданского населения, и потому их использование запрещено конвенцией ООН. Националисты используют это запрещенное оружие в Донбассе годами. Эти мины самоликвидируются. Время варьируется от часа до двух суток, встречаются и неисправные, но определить, это по внешнему виду невозможно, поэтому исключений саперы не делают.

Брошенные укрепления ВСУ на освобожденных территориях окружены минными полями, которые мешают инженерным работам по укреплению уже наших позиций.

Саперы работают в паре, на расстоянии друг от друга. Задача - проверить безопасность проходов к уже известным минным полям. Отступая, националисты минировали не только свои позиции, но и подходы к ним.

Плотность минирования очень высокая. Каждая лесная тропинка, по которой может пройти техника, буквально усыпана минами.

На этих позициях еще летом находились националисты. Этот участок уже проверен саперами, ходить здесь относительно безопасно. Здесь лесная дорога сужается, и именно с этого направления ВСУ ожидали прорыва. Только на этом небольшом пяточке хаотично разбросано более 50-ти противотанковых мин.

Работы у саперов много. И здесь особую роль играет оснащение подразделений. Волонтерские движения России собрали средства и направили бойцам Народной милиции дополнительные металлоискатели.

Опасность представляют именно возможные мины-ловушки. Установлены они могут быть, как через растяжку, так и непосредственно под взведенной миной.

Мина ТМ-62 болгарского производства. Предназначена для уничтожения тяжелой техники. Часть мин выгорела во время лесного пожара, однако, это не значит, что трогать их безопасно. Националисты часто используют двойное минирование, так называемые «сюрпризы», когда под одной миной спрятана вторая, а иногда и третья.

Боец с позывным «Сява» на фронте три месяца. В армию пошел добровольцем. Уже успел освоить новую специальность. Тонкостям саперного дела учится у старших товарищей, которые за восемь лет хорошо изучили повадки националистов.

Чтобы полностью обследовать и обезвредить это минное поле, саперам нужно не более двух дней. Те мины, которые можно использовать повторно, будут установлены уже в интересах обороны наших позиций. Остальные уничтожат на месте накладными зарядами.

Ранее были опубликованы кадры работы саперов-добровольцев в зоне СВО. Только в ДНР и ЛНР сейчас работают более трехсот гражданских саперов. Им предстоит проверить более четырехсот гектаров земли: поля, трассы, придомовые участки.

Материал подготовили Виктория Ивашечкина, Валентин Гвоздев и Николай Баранов

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