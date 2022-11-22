Усиленная маскировка и постоянное движение: как работают расчеты ОТРК «Искандер» в зоне СВО

Чтобы не быть замеченными, «Искандерам» нужно использовать маскировочную сеть, отражающую тепло и делающую их невидимыми для тепловизоров, а также постоянно находиться в движении.

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В зоне спецоперации работают расчеты ОТРК «Искандер» Восточного военного округа. Ракетные комплексы всегда в движении, чтобы националисты не смогли обнаружить их местоположение, и работают они в круглосуточном режиме, не давая противнику отдохнуть.

Надолго задерживаться на одном месте комплекс не может. Он постоянно перемещается из района в район вдоль полей и лесопосадок, по бездорожью. Маршрут никогда не повторяется. Решения о том, когда и куда отправится пусковая установка, принимаются в передвижном командном пункте батареи ракетных комплексов.

Начинается их путь со снятия маскировки. Бойцы убирают специальную маскировочную сеть, занимают места в кабине, после чего «Искандер» отправляется в район пуска.

По команде «выйти в готовность» расчет должен немедленно перевести баллистическую ракету в вертикальное положение. Затем ракетчики получают координаты цели и, услышав соответствующий приказ, наносят ракетный удар, превращая в руины командный пункт украинских националистов.

Как рассказали ракетчики, противник прекрасно понимает, что баллистическая ракета неуязвима для его системы противоракетной обороны и поэтому ищет возможность обнаружить и уничтожить сам ракетный комплекс.

Маскировочная сеть, используемая расчетами «Искандеров», выпущена специально для этого ракетного комплекса. Она является прочной и влагоустойчивой и не подвергается возгоранию при пусках ракет. Также, что важно, она отражает тепло, поэтому комплекс невозможно засечь с помощью тепловизоров.

Ракеты, способные преодолевать расстояние в 350 километров в день, дают покоя украинским националистам ни днем, не ночью. «Искандеры» работают круглосуточно.

Ранее экипаж ракетного комплекса «Искандер» рассказал о своей работе. Бойцы поделились, что самое сложное в их деле - постоянное ожидание. В любое время дня и ночи могут прийти координаты целей, и нужно будет срочно привести машину в боевую готовность и отправиться в путь.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов