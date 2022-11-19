«Главное - дождаться»: как расчет ОТРК «Искандер» работает по объектам боевиков в ходе СВО

Комплекс может гарантировано уничтожить любой военный объект за полтысячи километров от линии соприкосновения на территории противника.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На поле непролазная грязь, ночью накрылась первым снегом. Но многотонный тягач пусковой «Искандера», кажется, легко пройдет по любой местности. Это сохраняет жизни ракетчиков и саму пусковую, когда необходимо быстро покинуть позиции. А специальная маскировочная сеть нейтрализует радиоволны, делая установку невидимой для радиотехнической разведки противника.

Координаты цели получены с командного пункта батареи ракетных комплексов «Искандер» - команда «приготовиться» передается на пусковую установку.

На установке подключается турбина: она обеспечивает работу пускового комплекса. Дальнейшее развертывание производится за считанные минуты. Установка готова к пуску баллистической ракеты. На командном пункте начинают обратный отсчет.

У этого расчета далеко не первое боевое применение. Как и предыдущие, пуск прошел в штатном режиме.

«Расчет знает свои обязанности более чем. Неоднократно были пуски, все цели поражены. Комплекс оправдал себя и готов к выполнению боевых задач», - сказал командир расчета пусковой установки ОТРК «Искандер» Николай.

Уничтожена очередная цель за линией соприкосновения. Командир батареи склоняется над картой.

«Наносятся наше положение, цели противника, которые мы поражаем, чтобы, если противник отступил, мы могли продвинуться ближе по фронту. В принципе работаем на больших расстояниях, после каждого пуска смена позиций», - рассказал командир батареи ОТРК «Искандер» Алексей.

Баллистическая ракета способна уничтожить командные пункты, скопления живой силы и бронетехники, даже подземные, укрытые бетоном сооружения. Неуязвима для ПВО противника. В арсенале «Искандера» есть и крылатые ракеты, которые летят на предельно малой высоте. Комплекс может гарантировано уничтожить любой военный объект за полтысячи километров от линии соприкосновения на территории противника.

«Самое сложное в работе ракетчика - ожидание. В любое время дня и ночи мы ожидаем цели любого характера: командные пункты, аэродромы, переправы, весь спектр целей мы поразим», - отметил командир дивизиона ОТРК «Искандер» с позывным «Конус».

Пополнить боекомплект можно на точке заряжания, или заряжающая сама придет на точку пуска. Полное заряжание двух ракет занимает около получаса. После чего «Искандер» вновь готов к выполнению боевых задач. В любую погоду и в любое время суток.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган» Центрального военного округа (ЦВО), которые сегодня отмечают 78-летие ракетных войск и артиллерии. Военные с первого дня спецоперации выполняют поражение личного состава врага, техники, укрытий, транспортных узлов и баз хранений.