Разин пообещал в течение трех месяцев удалить все видео с Юрием Шатуновым

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Продюсер Андрей Разин заявил о перезапуске проекта «Ласковый май». Также, по его словам, в течение двух-трех месяцев из интернета удалят видео с Юрием Шатуновым, а весь контент будет размещаться на YouTube-каналах «Андрей Разин» и «Ласковый май».

Кроме того, Андрей Разин призвал поклонников и социальные сети как можно быстрее удалить «незаконный контент». В противном случае продюсер пригрозил нарушителям «миллиардными исками».

Также под запретом, по его словам, окажется исполнение песен «Ласковый мая», концерты и памятные вечера без согласия правообладателя. Наиболее дерзких нарушителей Разин пообещал «показательно сажать».

Представитель Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов назвал заявления продюсера бредом. Об этом он сказал в комментарии РИА Новости.

Напомним, недавно продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин подал иск о правах на песни группы в кассационный суд, несмотря на обещание не делать от этого. Согласно данным сайта Пятого кассационного суда общей юрисдикции, слушание по делу назначено на 30 ноября.