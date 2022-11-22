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Кабмин РФ утвердил новые правила о маркировке иноагентов

Анастасия Бобылева
23:35 22.11.2022
Теперь размер шрифта у маркировки иностранных агентов должен быть вдвое больше размера текста материала, а видео- и аудиоматериалы должны начинаться с предупреждения, что публикуемая информация распространена иноагентом.
Кабмин РФ утвердил новые правила о маркировке иноагентов
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
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Кабмин РФ утвердил новые требования к публикации материалов, созданных иностранными агентами. В частности, теперь шрифт маркировки иноагентов теперь должен вдвое превышать шрифт текста самого материала.

Информация о нововведениях размещена на официальном интернет-портале правовой информации. Указан также порядок маркировки  визуальных и аудиоматериалов. Они должны будут начинаться с 15-секундного сообщения, что публикуемая информация распространена иноагентом.

Это сообщение должно быть на русском языке. В случае с текстовым предупреждением цвет шрифта должен быть контрастным по отношению к фону материала.

Ранее в реестр физлиц-иноагентов внесли новые имена. В список попали музыкант Иван Алексеев* (Noize MC), журналистка Ирина Шихман*.

*физическое лицо, включенное Минюстом РФ в список иностранных агентов

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