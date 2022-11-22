Кабмин РФ утвердил новые правила о маркировке иноагентов
Кабмин РФ утвердил новые требования к публикации материалов, созданных иностранными агентами. В частности, теперь шрифт маркировки иноагентов теперь должен вдвое превышать шрифт текста самого материала.
Информация о нововведениях размещена на официальном интернет-портале правовой информации. Указан также порядок маркировки визуальных и аудиоматериалов. Они должны будут начинаться с 15-секундного сообщения, что публикуемая информация распространена иноагентом.
Это сообщение должно быть на русском языке. В случае с текстовым предупреждением цвет шрифта должен быть контрастным по отношению к фону материала.
Ранее в реестр физлиц-иноагентов внесли новые имена. В список попали музыкант Иван Алексеев* (Noize MC), журналистка Ирина Шихман*.
*физическое лицо, включенное Минюстом РФ в список иностранных агентов