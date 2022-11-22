В Минобороны Турции заявили, что российские С-400 готовы к использованию в стране

© Фото: Министерство обороны России

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 готовы к использованию в Турции. По его словам, Анкара установит систему в случае возникновения угроз.

«С-400 готов к использованию на месте. Когда появится какая-либо угроза, мы решим, где ее установить, и пойдем и установим ее», - приводит слова министра телеканал NTV.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что цена за изоляцию России для европейских стран будет «бесконечной». Турецкий лидер считает, что европейские страны «все больше» платят эту цену.