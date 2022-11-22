Футбольные фанаты прошлись с 600-метровым «сербско-русским» флагом по улицам Петербурга

Данный флаг использовался и в других пророссийских патриотических акциях в Сербии.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Санкт-Петербурге прошла колонна с 600-метровым «сербско-русским» флагом по маршруту от станции метро «Крестовский остров» до стадиона «Газпром-арена». Отмечается, что в Россию флаг привезли фанаты сербского футбольного клуба «Црвена Звезда», которые приехали в Петербург посмотреть матч команды с «Зенитом».

Кадры шествия удалось запечатлеть «Звезде». Отмечено, что данный флаг использовался и в других пророссийских патриотических акциях в Сербии.

Например, в марте сотни людей собрались в центре Белграда в рамках акции в поддержку России. Тогда участники акции с флагами прошлись по улице Короля Милана, развернув триколор длиной практически в 20 метров, который из-за расположения полос с одной стороны выглядел как сербский, а с другой - как российский.