В Севастополе остановили движение морских пассажирских судов
Власти Севастополя сообщили о вынужденном прекращении движения морского пассажирского транспорта.
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Движение морских пассажирских судов в Севастополе остановлено с 22 ноября. О вынужденном прекращении движения морского пассажирского транспорта сообщило руководство города.
«Движение морского пассажирского транспорта остановлено», – говорится в информации для пассажиров в Telegram-канале «Транспорт Севастополя».
Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщил, что вечером 22 ноября беспилотники атаковали Севастополь, два дрона были сбиты.