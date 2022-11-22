Губернатор Севастополя сообщил о двух сбитых беспилотниках над городом

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В Севастополе работают дежурные силы противовоздушной обороны. Об этом проинформировал губернатор Севастополя Михаил Развозжаев и добавил, что над городом было сбито два беспилотника.

«По предварительной информации два БПЛА уже сбито. Все силы и службы находятся в боевой готовности. Никакие гражданские объекты не пострадали», - написал Развозжаев у себя в Telegram.

Ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракт в Севастополе. В ведомстве сообщили, что молодой человек планировал поджечь склад горюче-смазочных материалов.