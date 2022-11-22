В Госдуме предложили сохранить повышенные пенсии возобновившим службу военным пенсионерам

Участники операций ВС РФ за границей при возобновлении службы получают пенсии в том размере, который был им положен в соответствии с прежними воинской должностью или званием, уточняется в проекте.

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В Государственную Думу России внесен законопроект о порядке выплаты пенсий бывшим военнослужащим. Инициатива предполагает сохранение военным пенсионерам, возобновившим службу в период ведения Вооруженными Силами РФ контртеррористических и иных военных операций, пенсии, соответствующие более высоким должностям.

«В связи с этим законопроектом предлагается установить, что при возобновлении выплаты пенсии лицам из числа указанных, которым она была приостановлена при поступлении на военную службу в период ведения Вооруженными Силами спецопераций, учитываются оклады, соответствующие воинским должностям и званиям и применявшиеся для исчисления пенсии до приостановления ее выплаты», - говорится в сообщении на сайте Госдумы.

Кроме того уточняется, что участники операций ВС РФ за границей при возобновлении службы получают пенсии в том размере, который был им положен в соответствии с прежними воинской должностью или званием. Отдельно подчеркивается, что нормы не касаются тех военнослужащих, оклад которых во время участия в операциях российских вооруженных сил увеличился.

Напомним, правительство России утвердило дополнительные меры социальной поддержки участников специальной военной операции на Украине.