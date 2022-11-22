Правительство утвердило удвоение стажа страховой пенсии для участников спецоперации

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Правительство России утвердило дополнительные меры социальной поддержки участников специальной военной операции на Украине. Речь идет о пенсионном обеспечении. Так, военнослужащим весь период службы в зоне спецоперации засчитают в двойном размере.

Как отметил премьер-министр России Михаил Мишустин, решение распространяется на контрактников, мобилизованных и добровольцев. Вместе с тем в ходе координационного совета с участием Министра обороны РФ Сергея Шойгу, председатель правительства рассказал о новых льготах для военных пенсионеров.

«Правительство поддержало законодательную инициативу депутатов Госдумы, которая касается военных пенсионеров, желающих вернуться в Вооруженные Силы. Для них предлагается усовершенствовать меры соцзащиты, направленные на сохранение размера получаемой пенсии, если в ходе СВО они займут должность с меньшим окладом», - указал Мишустин.

Ранее правительство России утвердило отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для граждан, призванных в рамках частичной мобилизации.