В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Правительство утвердило удвоение стажа страховой пенсии для участников спецоперации

Елизавета Потейчук
18:12 22.11.2022
Решение распространяется на контрактников, мобилизованных и добровольцев, отметил премьер-министр РФ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Правительство России утвердило дополнительные меры социальной поддержки участников специальной военной операции на Украине. Речь идет о пенсионном обеспечении. Так, военнослужащим весь период службы в зоне спецоперации засчитают  в двойном размере.

Как отметил премьер-министр России Михаил Мишустин, решение распространяется на контрактников, мобилизованных и добровольцев. Вместе с тем в ходе координационного совета с участием Министра обороны РФ Сергея Шойгу, председатель правительства рассказал о новых льготах для военных пенсионеров.

«Правительство поддержало законодательную инициативу депутатов Госдумы, которая касается военных пенсионеров, желающих вернуться в Вооруженные Силы. Для них предлагается усовершенствовать меры соцзащиты, направленные на сохранение размера получаемой пенсии, если в ходе СВО они займут должность с меньшим окладом», - указал Мишустин.

Ранее правительство России утвердило отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для граждан, призванных в рамках частичной мобилизации.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:12 В стране и мире
Видео
Правительство утвердило удвоение стажа страховой пенсии для участников спецоперации
15:53 В стране и мире
Видео
«Разрушение миропорядка»: Захарова об ограничениях Западом присутствия РФ на форумах
15:15 В стране и мире
Госдума одобрила во II чтении закон о прожиточном минимуме в 14 375 рублей
13:29 В стране и мире
«Украинская сторона давно воюет с РПЦ»: Песков об обысках СБУ в Киево-Печерской лавре
13:21 В стране и мире
Песков: Путин проведет встречу с матерями мобилизованных
Популярное
Андрей Разин проиграл суд за права на песни «Ласкового мая»
Экс-глава Ростуризма войдет в состав экспертного совета при правительстве РФ
Видео
Усиленная маскировка и постоянное движение: как работают расчеты ОТРК «Искандер» в зоне СВО
В МО РФ подчеркнули, что Зеленский и приспешники ответят перед судом за каждого убитого пленного
В МО РФ заявили, что убийство выродками ВСУ пленных не получится представить «исключением»
МО РФ: украинское командование расстреляло своих же боевиков в ЛНР после отказа выполнять задачи
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.