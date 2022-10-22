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Правительство утвердило отсрочку по уплате налогов для мобилизованных

Виктория Ивашечкина
11:03 22.10.2022
Решение также распространяется на предпринимателей, которые являются руководителями и одновременно единственными учредителями своих компаний.
Правительство утвердило отсрочку по уплате налогов для мобилизованных
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости
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Правительство России утвердило отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для граждан, призванных в рамках частичной мобилизации. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте кабмина. 

«Гражданам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации, предоставлена отсрочка по уплате налогов, сборов и страховых взносов, а также продлены сроки предоставления налоговых деклараций и отчетов о движении денежных средств по счетам», - говорится в сообщении.

Как уточняется, решение в том числе распространяется на предпринимателей, которые являются руководителями и одновременно единственными учредителями своих компаний.

«Отсрочка будет действовать не только в течение всего периода прохождения военной службы, но и еще несколько месяцев после ее завершения», - говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий мобилизованным предпринимателям передавать управление бизнесом доверенным лицам на время участия в спецоперации.

Также мобилизованные бизнесмены получают в свое распоряжение пять рабочих дней на решение организационных вопросов по дальнейшему осуществлению предпринимательской деятельности.

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