Мишустин заявил об удвоении стажа страховой пенсии для участников спецоперации

Также этот расчет будет применяться при назначении досрочной пенсии, отметил премьер-министр.

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Участникам специальной военной операции за время ее проведения стаж для назначения страховой пенсии будет начисляться в двойном размере. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ.

«За период, когда люди участвуют в специальной военной операции, стаж для назначения страховой пенсии станет засчитываться в двойном размере. Такой же расчет будет применяться и при назначении досрочной пенсии - например, для тех, кто до мобилизации работал на Крайнем Севере либо на вредных производствах», - заявил Мишустин.

Ранее правительство России утвердило отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для граждан, призванных в рамках частичной мобилизации. Как уточняется, решение в том числе распространяется на предпринимателей, которые являются руководителями и одновременно единственными учредителями своих компаний.