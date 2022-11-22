Путин вспомнил о встречах с Фиделем Кастро

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Президент России Владимир Путин описал свои впечатления о лидере Кубинской революции Фиделе Кастро, с которым он не раз встречался лично. Российский лидер оказался изумлен глубокой погруженностью Кастро в нюансы глобальной обстановки.

«Меня поразило, помню, в свое время, когда мы с ним первый раз встречались в его рабочем кабинете и в таком свободном режиме, за обедом, обсуждали текущую ситуацию, которая тогда складывалась в мире. Меня очень удивила его погруженность в детали, в нюансы происходивших событий, причем достаточно далеко от Кубы», - сказал Путин в рамках переговоров с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем.

Вместе с тем президент России назвал Кастро ярким человеком и добавил, что лидер революции «знал и был в состоянии анализировать все, что происходит в мире».

Напомним, перед переговорами Владимир Путин и Мигель Диас-Канель открыли памятник Фиделю Кастро в Москве. Монумент установлен на площади в районе Сокол на Новопесчаной улице.