Госдума одобрила во II чтении закон о прожиточном минимуме в 14 375 рублей

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Государственная дума РФ приняла во втором чтении законопроект, который предполагает установление прожиточного минимума в 2023 году в размере 14 375 рублей. Отмечено, что размер выплаты был установлен исходя из прогнозируемой границы бедности.

«Законопроектом предлагается приостановить действующие нормы федерального закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" в целях установления ВПМ (величины прожиточного минимума) на 2023-2024 годы исходя из прогнозируемой границы бедности по итогам 2023 (14 375 руб.) и 2024 (15 049 руб.) годов», - говорится в пояснительной записке к документу.

Ранее юрист объяснила, каким образом россияне, у которых есть крупные банковские вклады, могут лишиться социальных выплат и субсидий. По ее словам, при признании семьи или гражданина малоимущими учитываются банковские вклады и проценты к ним.