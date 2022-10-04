«Газпром» предупредил о прекращении поставок газа Молдавии из-за неуплаты

Отмечается, что в этом году компания «Молдовагаз» не раз нарушала условия по срокам оплаты.

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«Газпром» заявил, что может полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если не будет оплаты за топливо до 20 октября. Отмечается, что в этом году компания «Молдовагаз» не раз нарушала условия по срокам оплаты и неоднократно обращалась за смягчением контрактных обязательств в части объемов поставок.

Также в «Газпроме» подчеркнули, что оставляют за собой право на расторжение контракта в любой момент из-за нарушения сроков по урегулированию исторической задолженности.

«В дальнейшем любые просьбы молдавской стороны, предполагающие изменения контрактных условий, будут оформляться только в виде соответствующих дополнений к контракту», - говорится в сообщении компании.

Напомним, недавно «Газпром» заявил о невозможности поставок газа в Италию из-за отказа Австрии подтвердить транспортировку заявленного объема энергоносителя. Отказ австрийских партнеров продиктован регулятивными изменениями в стране.