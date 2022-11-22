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Песков: Путин проведет встречу с матерями мобилизованных

Алексей Курильченко
13:21 22.11.2022
В Кремле отметили, что глава государства часто проводит подобные встречи, где получает информацию о реальном положении дел из первых рук.
Песков: Путин проведет встречу с матерями мобилизованных
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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Президент России Владимир Путин проведет встречу с матерями военнослужащих, которая станет одним из мероприятий в рамках контактов главы государства по вопросам мобилизации. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, такая встреча планируется. Президент часто проводит такие встречи, они не все публичные. Президент получает из первых рук информацию о реальном положении дел», - заявил Песков.

В октябре Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу лично посетили полигон под Рязанью, где перед отправкой в зону проведения специальной операции проходят подготовку военнослужащие. В ходе визита они побывали в многофункциональном стрелковом комплексе, в котором совершенствуют навыки в стрельбе из разных видов оружия в том числе и снайперы.

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