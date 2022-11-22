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В МО РФ рассказали о срыве украинских атак на Купянском и Красно-Лиманском направлениях

13:18 22.11.2022
В МО РФ рассказали о срыве украинских атак на Купянском и Красно-Лиманском направлениях
© Фото: ТРК "Звезда"
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