В МО РФ сообщили об обстреле Запорожской АЭС украинскими боевиками
Киев продолжил провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на станции, заявили в Минобороны.
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Вооруженные формирования Украины обстреляли 21 ноября из артиллерии промзону Запорожской атомной электростанции, сообщил сегодня на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
По его словам, украинские боевики обстреливали станцию из Марганца и выпустили восемь крупнокалиберных снарядов. Огневые средства противника были подавлены ответным огнем, добавил Конашенков.