В Киеве прошло факельное шествие националистов в честь Бандеры

В центре Киева завершилось факельное шествие по случаю 113-й годовщины со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры. Сотни человек с флагами националистических организаций и горящими факелами пришли под окна президентской администрации. Там они помолились, после чего разошлись по домам, пишет РИА Новости.

Степан Бандера - лидер и идейный вдохновитель запрещенных в России «Организации украинских националистов» (ОУН)* и ее боевого крыла «Украинской повстанческой армии» (УПА)*.

Бандера и его сторонники орудовали преимущественно на западной Украине, сотрудничали с фашистами и воевали против красноармейцев. Экс-президент Украины Петр Порошенко приравнял участников этих организаций к ветеранам Великой Отечественной войны. Внесенные им поправки в закон «О статусе ветеранов войны» усилили социальную защиту участников украинских националистических организаций.

* - ОУН-УПА, «Организация украинских националистов», «Украинская повстанческая армия» - организации признаны экстремистскими и запрещены в России.