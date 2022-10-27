«Замечательное поколение»: Пиманов о том, как через футбол показать героев Великой Отечественной

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Гостям благотворительного кинофестиваля «Лучезарный Ангел» покажут почти сотню фильмов. Смотр, приуроченный ко Дню народного единства, пройдет в Москве с 2 по 7 ноября. Откроет его картина «Одиннадцать молчаливых мужчин», которая рассказывает о победном турне футбольного клуба «Динамо» по Великобритании 1945 года. Режиссер фильма - президент медиахолдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов - рассказал, что футбол в картине на самом деле стал фоном для истории о великом поколении, выигравшем Великую Отечественную войну.

«Это поколение было какое-то чудесное и замечательное. И наши дети, внуки должны знать, кто были эти люди, почему они выиграли ту войну. В наше непростое время они тоже должны понимать, что все вместе, только мужики настоящие могут это сделать. И вот через этот футбол мы показываем как раз вот это поколение, тех замечательных людей, которых я еще застал в живых. И я с ними играл, занимался в свое время. Выдам военную тайну: мой первый тренер по футболу, Николай Дементьев, - участник этого турне, поэтому я эту историю с детства знаю», - рассказал президент медиахолдинга.

Картина «Одиннадцать молчаливых мужчин» основана на реальных событиях октября 1945 года - тогда легендарную футбольную команду московского «Динамо» пригласили сразиться с лучшими британскими командами. Советские футболисты не проиграли ни одного матча.