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Синоптик спрогнозировал высыпание «алмазной пыли» в Москве

Виктория Ивашечкина
20:55 12.01.2022
Ранее специалисты предупредили жителей столицы о надвигающемся похолодании.
Синоптик спрогнозировал высыпание «алмазной пыли» в Москве
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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Синоптики центра погоды «Фобос» сообщили о том, что в четверг, 13 января, в воздухе Москвы ожидается образование мельчайших кристалликов льда - «алмазной пыли».

Такое явление происходит по причине вымерзания водяного пара из атмосферы при высокой влажности воздуха, достигающей 90%.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что на московский регион надвигается похолодание, пик которого придется на четверг, 13 января, передает РИА Новости.

По словам синоптика, морозная погода объясняется влиянием антисквональной циркуляции, для которой также характерно высокое атмосферное давление. Днем 11 января в столице и области было зафиксировано в районе 755-757 миллиметров ртутного столба.

Суровые морозы простоят в Москве и области несколько дней. В пятницу, 14 января, с циклоном из Гренландии придет оттепель, небольшой снег с дождем, метель и сильный ветер порывами до 18 метров в секунду.

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