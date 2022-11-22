Госдума приняла закон о жилье для ветеранов ВОВ и пострадавшим от радиационных аварий

Кроме этого, есть возможность передавать жилые помещения инвалидам и ветеранам боевых действий, а также семьям с детьми-инвалидами, вставшими на учет нуждающихся до 1 января 2005 года.

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Государственная дума России приняла закон о праве субъектов страны использовать жилые помещения, предоставлявшиеся военнослужащим, и в которых теперь исчерпалась необходимость, ветеранам и инвалидам ВОВ, а также членам их семей после смерти.

«Законопроектом предусматривается предоставление субъектам Российской Федерации права на основании решения высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) использовать жилые помещения, потребность в которых для предоставления гражданам, уволенным с военной службы (службы), отсутствует, для обеспечения жильем ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, граждан, пострадавших в результате радиационных аварий и катастроф, участников ликвидации последствий таких аварий и приравненных к ним лиц», - говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме этого, есть возможность передавать эти жилые помещения инвалидам и ветеранам боевых действий, а также семьям с детьми-инвалидами, вставшими на учет нуждающихся до 1 января 2005 года.

Ранее Госдума призвала парламенты мира осудить украинских боевиков, расстрелявших пленных из РФ.