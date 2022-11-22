Украинские боевики выпустили по Зайцево в ДНР десять ракет из РСЗО «Град»

Обстрел производился из населенного пункта Иванополье в 23:58.

© Фото: Laurel Chor Keystone Press Agency Globallookpress

Десять ракет по населенному пункту Зайцево было выпущено из реактивной артиллерии украинскими неонацистами. В 23:58 они подвергли обстрелу населенный пункт в Донецкой Народной Республике.

Обстрел производился из населенного пункта Иванополье. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 23:58 - н.п. Иванополье - н.п. Зайцево: выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град"», - сообщило представительство в своем Telegram-канале.

Немногим ранее сообщалось, что Макевка была обстреляна снарядами «натовского» калибра. В 04:00 по Червоногвардейскому району Макеевки со стороны украинских неонацистов было выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров.