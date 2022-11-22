Точная работа: огонь минометов накрыл позиции украинских боевиков в зоне СВО
Наши военнослужащие с закрытых позиций работают по живой силе и технике противника.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Огневые точки боевиков в зоне спецоперации накрывают расчеты минометов. Наши военнослужащие с закрытых позиций работают по живой силе и технике украинских формирований.
Точную работу минометных батарей обеспечивают разведчики и операторы БПЛА. Спецназ дает артиллеристам целеуказание, а дроны корректируют огонь. Это позволяет поражать силы врага даже в замаскированных укрытиях - связка «беспилотник-миномет» доказала свою высокую эффективность на поле боя.
Ранее экипажи штурмовиков Су-25 нанесли удары по военным объектам и технике украинских боевиков. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов