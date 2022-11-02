Построенный при поддержке МО РФ медцентр в Луганске досрочно принял первых пациентов

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Многофункциональный медцентр, построенный специалистами военного оборонного ведомства России в Луганске, принял первых пациентов.

В среду, 2 ноября, медицинский центр проинспектировали министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко и главный врач Луганской республиканской клинической больницы (ЛРКБ) Олег Вольман.

По словам министра, медицинский центр был возведен в рекордно короткие сроки. Пащенко отметила, что в начале мая на месте здания был пустырь, а уже в начале ноября центр стал принимать первых пациентов.

«Это событие можно назвать новой эпохой в развитии медицины ЛНР, а конкретно в инфекционной помощи республики. Этот центр объединил все нозологии по лечению инфекционных заболеваний. Здесь объединена вся диагностика, это очень важно. В каждом боксе есть кислородные точки, имеется в наличии вся диагностическая аппаратура», - подчеркнула министр.

Этим летом минздрав ЛНР сообщал о начале строительства медицинского комплекса специалистами Военно-строительной компании Минобороны РФ. На строительной площадке центра в круглосуточном режиме были задействованы почти тысяча человек. В конце сентября прошла торжественная сдача объекта.