«Темпы поражают»: как проходит строительство медцентра МО РФ в ЛНР

В Луганске спланировано строительство двух многофункциональных медицинских центров для оказания высокотехнологичной медицинской помощи жителям региона.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Военные строители планируют возвести в Луганской Народной Республике многофункциональный медицинский центр площадью 11 тысяч квадратных метров. На месте возведения комплекса побывал корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев».

«Обычно на строительство такого объекта требуется около года, однако военные строители готовы сдать его через пять месяцев», - сказал он.

Гвоздев указал на ускоренные темпы возведения медцентра и напомнил, что всего десять дней назад на месте строительных работ было чистое поле.

«Грамотная организация труда позволяет параллельно вести несколько видов работ. За моей спиной продолжается выемка грунта, чуть дальше армируют фундаментную плиту, а здесь каменщики приступили к укладке цоколя», - добавил корреспондент.

Ранее сообщалось, что в Луганске спланировано строительство двух многофункциональных медицинских центров для оказания высокотехнологичной медицинской помощи жителям региона.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов