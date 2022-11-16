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Гидрометцентр: к концу недели в Москву придут «январские» морозы

Максим Крюков
03:26 16.11.2022
По словам Романа Вильфанда, такое похолодание связано с приходом в столицу области высокого давления.
Гидрометцентр: к концу недели в Москву придут «январские» морозы
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что к концу этой недели температура воздуха в столице опустится до среднесуточной нормы января, а в ночь на воскресенье столбики термометров будут показывать от минус 9 до минус 14 градусов.

«В пятницу и субботу температурный фон такой - ночью от минус 5 до минус 10, днем от минус 4 до минус 6, по области - до минус 7. Двадцатого ноября ночные температуры будут уже от минус 9 до минус 14, днем - от минус 4 до минус 9», - приводят его слова РИА Новости.

Синоптик добавил, что «это температура совсем не ноябрьская и даже не декабрьская, это температура январская, отметив, что такое похолодание связано с приходом в мегаполис области высокого давления. По его словам, небо очистится от облаков, что приведет к выхолаживанию подстилающей поверхности.

Ранее Гидрометцентр России продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области в связи с гололедицей. При этом, по данным учреждения, холодная погода будет сопровождаться северо-западным и северным ветром, 8-13 м/с, ночью местами с порывами до 20 м/с, днем до 17 м/с.

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