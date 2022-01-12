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Материнский капитал и другие пособия проиндексируют на 8,4%

Виктория Ивашечкина
20:18 12.01.2022
Размер выплаты на первого ребенка с 1 февраля текущего года будет составлять 524,5 тысячи рублей.
Материнский капитал и другие пособия проиндексируют на 8,4%
© Фото: Максим Блинов РИА Новости
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В Минтруде сообщили о том, что маткапитал, пособие по беременности и родам, выплаты ветеранам проиндексируют на 8,4% с 1 февраля текущего года. Так, размер материнского капитала на первого ребенка составит 524,5 тысячи рублей.

Российское правительство подготовило постановление об индексации некоторых пособий и выплат по уровню инфляции.

«Материнский капитал, выплаты ветеранам, пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан, единовременное пособие при рождении ребенка, компенсации гражданам, подвергшимся радиоактивному воздействию», - объяснили в ведомстве, передает РИА Новости.

Также в Минтруде подчеркнули, что ранее маткапитал индексировался с 1 января по уровню прогнозной инфляции, а с 2022 года он индексируется по уровню инфляции с 1 февраля.

Его размер на второго ребенка составит 693,1 тысячи рублей, если семья не получала материнский капитал на первого ребенка. Размер доплаты при рождении второго ребенка, если семья получала выплату при рождении первого, составит 168,6 тысячи рублей.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что средний размер пенсии неработающего пенсионера после индексации составит почти 19 тысяч рублей. По поручению президента РФ Владимира Путина страховые выплаты по старости для неработающих россиян будут проиндексированы на 8,6%.

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