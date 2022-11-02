Сербские военные возле границы с Косово сбили беспилотник

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В среду во второй половине дня сербские военные сбили коммерческий беспилотник. Он двигался со стороны горного массива Копаоник к городу Рашка. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны.

Отмечается, что дрон нейтрализовали при помощи средств радиоэлектронного подавления вблизи от военных объектов в гарнизоне Рашки. В ведомстве обещают и дальше сбивать беспилотники, обнаруженные в бесполетной зоне и возле военных объектов.

«В соответствии с приказом Президента Республики и главнокомандующего Вооруженными силами Сербии Александра Вучича, Вооруженные силы Сербии принимают усиленные меры по обнаружению, отслеживанию и обезвреживанию беспилотных летательных аппаратов вблизи военных объектов», - говорится в заявлении Министерства обороны.

Напомним, накануне сербский лидер Александр Вучич потребовал уничтожать все вражеские беспилотные летательные аппараты в небе над Центральной Сербией. Приказ был отдан после того, как неопознанные БПЛА обнаружили в небе вблизи города Рашка (неподалеку от административной линии с Косово и Метохией). В воздух были подняты МиГ-29 для сопровождения и уничтожения объектов.