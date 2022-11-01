Вучич отдал приказ сбивать все вражеские БПЛА в небе над Центральной Сербией

© Фото: Predrag Milosavljevic, XinHua, Globallookpress

Сербский лидер Александр Вучич приказал уничтожать все вражеские беспилотные летательные аппараты в небе над Центральной Сербией. Об этом сообщает газета «Вечерне новости».

Как утверждается, приказ был отдан политиком после того, как неопознанные БПЛА были обнаружены в небе вблизи города Рашка (неподалеку от административной линии с Косово и Метохией). В воздух были подняты МиГ-29 для сопровождения и уничтожения объектов.

Далее беспилотники покинули воздушное пространство Центральной Сербии. Как уточняет СМИ, БПЛА вели незаконное наблюдение за базами Армии Сербии.

Как сообщалось ранее, военная техника Сербии направилась к административной линии с Косово и Метохией. Видео с колоннами опубликовали во вторник в соцсетях местные жители. Напомним, ранее министр обороны Милош Вучевич привел ВС страны в режим повышенной боевой готовности.