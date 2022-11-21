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«Одной машиной это сделали»: военнослужащий рассказал об уничтожении украинской колонны

Владислав Кустов
09:48 21.11.2022
Одному артиллерийскому расчету удалось уничтожить около 40 человек личного состава украинских сил.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Военнослужащий ВС РФ с позывным Борода в беседе с корреспондентом «Звезды» Владиславом Кустовым рассказал о том, как его расчету удалось уничтожить колонну украинской техники. Одному расчету удалось уничтожить около 40 человек личного состава украинских сил.

«Начали наводиться на одну цель, и тут командир кричит, что колонна идет. Мы быстро, с неким азартом наводились - и отработали. Выпустили достаточно много снарядов, и от этого, наверное, такое количество пораженной техники и сил. Мы одной машиной это сделали, нам этого хватило», - рассказал Борода.

Ранее корреспондент «Звезды» рассказал о том, как применяется ЗРК «Стрела-10»  в зоне спецоперации. Время реакции у зенитно-ракетных комплексов ближнего действия превосходное, это позволяет подразделениям противовоздушной обороны ВДВ надежно защищать небо.

Материла подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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