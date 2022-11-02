Развожаев предложил Путину развернуть производство морских дронов на предприятиях Севастополя

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предложил российскому президенту Владимиру Путину развернуть производство морских беспилотных подводных и надводных аппаратов на предприятиях города. Свою идею он выдвинул в ходе встречи с главой государства.

«Большие компетенции есть еще с советских времен. Приборостроительный завод морской и так далее», - сказал Михаил Развожаев.

По словам чиновника, это был бы хороший задел для будущего с учетом всех вызов, которые стоят перед страной.

Напомним, накануне стало известно, что российские ученые составили список из 92 научных приборов, которые нужно начать производить на отечественных предприятиях в ближайшие годы, чтобы заменить иностранное оборудование, попавшее под антироссийские санкции. Работы будут проводиться в рамках государственной программы по развитию научного приборостроения, которую инициировал президент России Владимир Путин. Всего же в планах разработка и выпуск свыше ста различных типов приборов.