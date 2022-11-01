Российские ученые составили список из 92 приборов, необходимых РФ для замещения иностранного оборудования

Как сообщили в Минобрнаки, на создание первых пятнадцати приборов уже выделен 1 миллиард рублей. Ожидается, что они будут разработаны к 2024 году.

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В комитете Государственной Думы по науке и высшему образованию сообщили, что российские ученые составили список из 92 научных приборов, которые нужно начать производить на отечественных предприятиях в ближайшие годы, чтобы заменить иностранное оборудование, попавшее под антироссийские санкции.

Работы будут проводиться в рамках государственной программы по развитию научного приборостроения, которую инициировал президент России Владимир Путин. Всего же в планах разработка и выпуск свыше ста различных типов приборов, передает газета «Известия».

Конструированием оборудования будут заниматься специалисты пяти российских вузов: МФТИ, МИФИ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МИЭТ и Сколтех. Среди разработчиков были распределены задачи по производству устройств в десяти научных сферах. Как сообщили изданию в Минобрнауки РФ, на создание первых пятнадцати приборов уже выделен 1 миллиард рублей. Ожидается, что они будут разработаны к 2024 году.

«Уже в этом году мы запустили работы по 15 приборам, необходимым российским лабораториям. В рамках средств Минобрнауки России мы выделили 1 млрд рублей четырем ведущим университетам: МГТУ им. Н.Э. Баумана, МФТИ, МИФИ, МИЭТ. Мы точно знаем, что там хорошие инженерные школы, отличные конструкторы. Мы понимаем, что они смогут эту задачу решить», - заявил заместитель министра науки и высшего образования Андрей Омельчук.

В Госдуме добавили, что до последнего времени около 90% научных приборов в РФ были иностранного производства. На их приобретение ежегодно выделялось до одного миллиарда долларов.