Mash: гроссмейстер Карпов получил травму не во время нападения

Ранее утверждалось, что чемпион мира по шахматам находится в состоянии искусственной комы.

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Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов получил травму в результате падения, на него никто не нападал. Об этом сообщила его дочь Софья, передает Telegram-канал Mash.

По словам девушки, сейчас Карпов находится в отделении нейрореанимации Института им. Склифосовского в состоянии искусственной комы. Она подтвердила, что отец пострадал в результате бытовой травмы.

Напомним, ранее Telegram-канал «112» утверждал, что гроссмейстер был найден без сознания у зданий нижней палаты в минувшую субботу, 29 октября. Утверждалось, что у шахматиста диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом левой бедренной кости.

Позже председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев в соцсетях написал, что на гроссмейстера напали у выхода из здания Государственной думы. Он добавил, что мужчина в настоящий момент находится в медучреждении.

В свою очередь, в Федерации шахмат России назвали фейком новость о нападении на заслуженного мастера спорта СССР Анатолия Карпова. Кроме этого, представитель гроссмейстера опроверг данные о нападении. Он заявил, что Карпов находится в нормальном состоянии и никаких травм у него на данный момент нет.