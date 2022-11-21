Токаев предварительно побеждает на выборах в Казахстане с 81,31% голосов

Глава ЦИК региона сообщил, что Токаев по предварительным данным набрал 6 456 392 голосов, что составляет 81,31% голосов избирателей.

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Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на прошедших 20 ноября выборах главы государства во всех регионах страны и набирает 81,31% голосов. Такие предварительные данные озвучил на брифинге председатель Центральной избирательной комиссии республики Нурлан Абдиров.

«Токаев Касым-Жомарт Кемелевич - 6 456 392 голосов, или 81,31% голосов избирателей», - передает ТАСС слова председателя ЦИК региона.

Нурлан Абдиров отметил, что эти данные представлены территориальными комиссиями областей и городов Шымкент, Алма-Ата и Астана.

Напомним, в воскресенье 20 ноября в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. На пост главы государства претендовали шесть кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев. Явка избирателей на выборах президента страны составила 69,44%.

Очередные выборы президента Казахстана должны были состояться лишь в 2024 году. Однако в сентябре действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил о досрочном голосовании.