В Казахстане 20 ноября пройдут досрочные выборы президента

На пост главы государства претендуют шесть человек.

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В воскресенье в Казахстане пройдут внеочередные выборы президента. На пост главы государства претендуют шесть человек, среди которых действующий руководитель страны Касым-Жомарт Токаев.

Очередные выборы президента должны были состояться лишь в 2024 году. Однако в сентябре Касым-Жомарт Токаев объявил о досрочном голосовании.

Согласно опросам, он является абсолютным фаворитом предстоящих выборов. За него готовы отдать свой голос более 70% избирателей.

Напомним, ранее глава государства подписал законы, ограничивающие полномочия президента. Также внесли поправки в Конституцию, которые до семи лет увеличивают срок полномочий руководителя страны. Однако теперь президент не может баллотироваться на второй срок.