Аксенов поручил национализировать связанный с Киевом бизнес в Крыму

По словам главы республики, враги России не должны зарабатывать на полуострове.

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Глава Крыма Сергей Аксенов поручил национализировать на территории республики имущество связанных с киевским режимом организаций и физических лиц. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Дал поручение по национализации находящегося на территории Республики Крым имущества ряда организаций и физических лиц, связанных с киевским режимом... Зарабатывать в Крыму враги России не будут, это принципиальная позиция», - подчеркнул Аксенов, уточнив, что решение о национализации он подпишет 1 ноября.

Глава республики пояснил, что в собственность Крыма перейдет имущество ООО «РусЛайн Ко», АО «Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия"», ОАО «Судостроительный завод "Залив"». При этом Аксенов добавил, что сокращений на предприятиях не планируется, за исключением

уполномоченных представителей акционеров, выполняющих «волю своих киевских руководителей».

Ранее в Донецкой Народной Республике постановили национализировать предприятия, спонсирующие националистические батальоны.