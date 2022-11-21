NYT сообщила о подлинности кадров расстрела российских военнопленных в Макеевке

Эксперт рассказал, что раненым даже не попытались помочь. О военном преступлении Украины стало известно благодаря видеокадрам с места событий, распространившимся в сети.

© Фото: Kay Nietfeld, dpa, GlobalLookPress

Американское издание New York Times подтвердило подлинность кадров расстрела российских военнопленных в Макеевке.

Как пишет газета, видео активно распространялось в украинских новостях и социальных сетях как доказательство доблести украинских военных. В то же время в России реакция была обратной: зрители возмутились и в комментариях стали призывать правительство провести международное расследование.

Проведя анализ снятых украинскими националистами видео, издание выяснило последовательность событий. По версии NYT, скорее всего безоружные российские военнопленные были убиты выстрелами в голову, попыток помочь им не предпринималось.

«Похоже, что большинство из них были убиты выстрелами в голову. Есть лужи крови. Это указывает на то, что их просто оставили там мертвыми. Похоже, не было никаких усилий, чтобы подобрать их или помочь им», - приводит издание слова доктора Рохини Хаара, медицинского советника организации «Врачи за права человека».

Отмечается, что, если российских военнослужащих действительно убили после сдачи в плен, это является военным преступлением.

Ранее украинский военнопленный рассказал об условиях своего содержания. Он сообщил, что относятся к нему нормально, кормят хорошо и «никто не обижает».