NYT сообщила о подлинности кадров расстрела российских военнопленных в Макеевке
Американское издание New York Times подтвердило подлинность кадров расстрела российских военнопленных в Макеевке.
Как пишет газета, видео активно распространялось в украинских новостях и социальных сетях как доказательство доблести украинских военных. В то же время в России реакция была обратной: зрители возмутились и в комментариях стали призывать правительство провести международное расследование.
Проведя анализ снятых украинскими националистами видео, издание выяснило последовательность событий. По версии NYT, скорее всего безоружные российские военнопленные были убиты выстрелами в голову, попыток помочь им не предпринималось.
«Похоже, что большинство из них были убиты выстрелами в голову. Есть лужи крови. Это указывает на то, что их просто оставили там мертвыми. Похоже, не было никаких усилий, чтобы подобрать их или помочь им», - приводит издание слова доктора Рохини Хаара, медицинского советника организации «Врачи за права человека».
Отмечается, что, если российских военнослужащих действительно убили после сдачи в плен, это является военным преступлением.
Ранее украинский военнопленный рассказал об условиях своего содержания. Он сообщил, что относятся к нему нормально, кормят хорошо и «никто не обижает».