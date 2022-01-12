В Петербурге открылся возведенный военными строителями многопрофильный медцентр
Площадь медцентра - более 9 тысяч квадратных метров. Все палаты оборудованы системой подачи кислорода. Стационар рассчитан на сто коек. Построили клинику в рекордные сроки - всего за 119 дней.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Санкт-Петербурге сегодня открылся многопрофильный медицинский центр «Мать и дитя», возведенный военными строителями.
В новой клинике будет оказываться высококвалифицированная помощь по самым разным направлениям, включая акушерство и гинекологию, педиатрию, хирургию и кардиологию.
Площадь медцентра - более 9 тысяч квадратных метров. Все палаты оборудованы системой подачи кислорода. Стационар рассчитан на сто коек. Построили клинику в рекордные сроки - всего за 119 дней.
В церемонии открытия принял участие командующий войсками Западного военного округа Александр Журавлев.
Ранее сообщалось, что военные строители возвели уникальный мультимедийный парк в Твери.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Игорь Крондо