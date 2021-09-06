Военные строители возвели уникальный мультимедийный парк в Твери

Военные строители за три месяца возвели в Твери мультимедийный парк патриотической направленности «Россия – Моя история». Его открытие состоялось сегодня, 6 сентября, сообщает Министерство обороны РФ.

В торжественной церемонии участвовали спикер Госдумы Вячеслав Володин, губернатор области Игорь Руденя и советник президента РФ Владимир Васильев.

Площадь музейного комплекса составляет 7,9 тысячи квадратных метров, площадь парка - две тысячи квадратных метров, уточнили в военном ведомстве.

В парке «Россия - Моя история» с помощью новых технологий будет представлена история Тверской области и всей страны с древнейших времен до наших дней.