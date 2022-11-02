«Это священная миссия»: тульский губернатор Дюмин проводил мобилизованных к месту выполнения боевых задач

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Правительство Тульской области

К месту выполнения боевых задач отправились 300 мобилизованных резервистов из Тульской области. Ранее военнослужащие прошли подготовку и боевое слаживание. На полигонах готовили снайперов расчетов крупнокалиберного пулемета «Корд», пулемета Калашникова, гранатометов АГС-17 и РПГ-7Д. Мобилизованные проходили занятия по специальной огневой подготовке, метанию учебных ручных гранат, подготовке расчетов минометной батареи, тактической медицине, отработке действий в составе групп по ведению боя в городских условиях.

Для мобилизованных закупили дополнительную экипировку, оборудование и автотранспорт. Также привлекли лучших инструкторов с боевым опытом, а во взаимодействии с Министерством обороны дооснастили учебно-материальную базу полигонов. Тульский губернатор Алексей Дюмин поблагодарил предпринимателей и неравнодушных жителей, которые помогали в этом.

«Это священная миссия, парни. Спасибо вам за это. Спасибо и низкий поклон вашим матерям, отцам за то, что воспитали таких сыновей. Спасибо вашим женам, сестрам, всем близким, которые поддерживают вас. Знайте, ваши семьи будут под особой опекой. Помощь им находится и будет находиться на постоянном контроле», - сказал глава региона.

Ранее «Звезда» уже рассказывала, что Алексей Дюмин распорядился доукомплектовать мобилизованных жителей Тульской области. Представители губернатора посещали воинские части, расположенные в Тульской, Рязанской, Нижегородской, Московской и Калининградской областях, а также в Москве.

Перед этим мобилизованных опросили об их потребностях в оснащении. Комплекты амуниции доставили автотранспортом и спецбортом Минобороны РФ.