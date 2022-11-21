МЧС РФ предупредило жителей Камчатки об активности вулкана Шивелуч

В любое время возможны пепловые выбросы до 12 километров над уровнем моря.

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Спасатели на Камчатке попросили туристов не приближаться к вулкану Шивелуч, где происходят выбросы пепла и сходят раскаленные лавины. Соответствующее обращение опубликовано на сайте ГУ МЧС России по региону.

Согласно заявлению, активность вулкана Шивелуч не угрожает населенным пунктам, однако туристам рекомендовано воздержаться от посещения.

«В любое время возможны пепловые выбросы до 12 километров над уровнем моря. Спасатели рекомендуют воздержаться от посещения вулкана Шивелуч и его окрестностей в радиусе 15 километров от вершины», - говорится в заявлении.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, в непосредственной близости от вулкана может наблюдаться превышение предельно допустимой концентрации газа при парогазовых выбросах.

Шевелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки. Ближайший к нему поселок Ключи находится на расстоянии всего в 50 километров.

Ранее ученые института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН заявили, что вулкан Шивелуч на Камчатке готовится к мощному извержению. Согласно информации экспертов, выбросы пепла, которыми сопровождается повышение активности вулкана, могут помешать международным и низколетящим самолетам.