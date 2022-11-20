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Ученые: мощное извержение Шивелуча на Камчатке может начаться в любой момент

Семен Лавров
09:26 20.11.2022
Они рекомендовали не приближаться к вулкану ближе чем на 15 километров.
Ученые: мощное извержение Шивелуча на Камчатке может начаться в любой момент
© Фото: NASA JSC, Wikimedia
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Ученые института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН заявили, что вулкан Шивелуч на Камчатке готовится к мощному извержению. О высокой активности на вершине части структуры Молодой Шивелуч сообщает пресс-служба института.

«Продолжается рост лавового купола, этому процессу сопутствует сильная фумарольная деятельность, накал лавового купола, взрывы, раскаленные лавины. Видеоданные KVERT показали, что шлейф пепла, связанный с обрушением горячих лавин, простирается на 10 км к востоку-северо-востоку от вулкана» - рассказал директор института Алексей Озеров.

Согласно информации ДВО РАН, выбросы пепла, которыми сопровождается повышение активности вулкана, могут помешать международным и низколетящим самолетам.

«Пеплопады пройдут в близлежащих населенных пунктах. Потоки могут пройти расстояние до 20 километров и перекрыть автотрассу Петропавловск-Камчатский – Усть-Камчатск» - предупреждает институт сейсмологии.

Ранее другой дальневосточный вулкан Эбеко совершил выброс пепла, накрыв северную часть города Северо-Курильска. При этом ГУ МЧС России по Сахалинской области отмечало, что для людей пеплопад, устроенный Эбеко, никакой опасности не представляет.

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